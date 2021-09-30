Пловец Виктор Стаселович: "На Кубок мира не поедем. Есть веская причина"

Олимпиада едва успела закончиться, как близятся уже новые соревнования. Белорусский пловец, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы на короткой воде Виктор Стаселович, делится своими мыслями о выступлении на Играх и надеждами на чемпионат Европы.

- Как вы оцениваете результаты наших пловцов на Олимпийских играх?

- Мне кажется, они выступили достойно. Одно лишь участие в Олимпиаде - это уже отличный результат! Не думаю, что кто-то едет на Олимпийские игры расслабляться, - только выкладываться на полную.

- Тогда почему наши пловцы остались без медалей?

- Причин много. От огромной конкуренции до банальной ошибки на дистанции.

- На какой результат настраиваетесь на Кубке мира?

- К сожалению, мы всей командой пропускаем этапы Кубка мира, так как будем готовиться к предстоящему чемпионату Европы в Казани. Он пройдет в ноябре. Подготовка идет по плану и полным ходом. Мы должны подойти к любым соревнованиям такого уровня в лучшей форме. Надеюсь на призовое место.

- Насколько хорошо вообще развито плавание в Беларуси?

- Считаю, что неплохо. Хотелось бы, чтобы больше ребят выступало на соревнованиях такого уровня, как чемпионат и Кубок страны. Вообще наш вид спорта набирает большую популярность во всем мире, особенно с приходом коммерческих соревнований и развитием его медийности. Поэтому, кстати, им начинает интересоваться все больше любителей. Их становится, наверное, столько же, сколько и профессионалов-пловцов.

Екатерина НИФОНТОВА,

газета "7 дней".-0-