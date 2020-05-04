По итогам чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике определится состав на ЧЕ в Москве - старший тренер

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике определится состав на континентальный форум, который пройдет осенью в Москве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший тренер мужской национальной команды по тяжелой атлетике заслуженный тренер Беларуси Михаил Солодарь.

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"Мы активно тренируемся, недавно провели состязания в "Стайках". В них участвовала вся сборная команда. У нас осенью ожидаются международные соревнования, в том числе и чемпионат Европы, надо готовиться. Благо, на тренировочном месте есть все необходимое, - сказал Михаил Солодарь. - Больших трудностей не испытываем. Здесь находится полноценный состав сборной. В "Стайках" же планируем в сентябре провести чемпионат Беларуси, сильнейшие атлеты поедут на континентальный форум".

Старший тренер также отметил, что многие спортсмены улучшили свои результаты, а лидеры настроены на борьбу за право попасть на Игры в Токио. По его словам, есть пять человек, которые претендуют на участие в главном старте четырехлетия.

Как сообщал ранее корреспонденту БЕЛТА главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков, сборная перешла на силовую подготовку, все восстановительные мероприятия идут по плану. На лицензии на Олимпиаду претендуют два спортсмена (одна девушка и один парень).

Московский ЧЕ по тяжелой атлетике, который из-за распространения коронавируса был перенесен, по решению исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) лишился статуса квалификационного к Олимпиаде-2020.

Первоначально ЧЕ в Москве должен был пройти с 4 по 12 апреля, однако затем было решено провести турнир с 13 по 21 июня. Затем исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял предварительное решение о том, что чемпионат Европы в Москве должен состояться с 31 октября по 8 ноября. Турнир может быть перенесен и на 2021 год.-0-