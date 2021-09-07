По маршруту Минского полумарафона будут организованы 12 музыкальных интерактивных площадок

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По маршруту Минского полумарафона будут организованы музыкальные интерактивные площадки. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель, передает корреспондент БЕЛТА.

Старт полумарафону будет дан в 9.00 12 сентября около Дворца спорта. "По маршруту будет оборудовано 12 музыкальных интерактивных площадок, а на основной сцене около Дворца спорта состоится награждение победителей забегов и выступления артистов белорусской эстрады", - сказал Виталий Брель.

Планируется порядка 6-8 тыс. участников. "Полторы недели назад было более 6 тыс., но тогда регистрация еще не была закрыта. Будут представители из других стран, так как полумарафон входит в зачет для участия в соревнованиях более высокого уровня", - уточнил Виталий Брель.

Минский полумарафон с 2020 года был перенесен на сентябрь 2021 года. Организаторы пробега - Белорусская федерация легкой атлетики - объяснили это эпидемиологическими причинами и задачей сберечь здоровье и безопасность участников. Бегунам предстоит преодолеть дистанции в 5,5 км и 21,1 км. Для безопасного движения спортсменов на время полумарафона частично будет перекрываться движение транспорта.-0-