По три футболиста БАТЭ и "Витебска" вошли в сборную тура чемпионата Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По три игрока борисовского БАТЭ и "Витебска" включены в символическую сборную 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Защитник борисовской дружины Боян Настич в четвертый раз попал в сборную, полузащитник Павел Нехайчик - в третий, защитник Егор Филипенко - во второй. Во второй раз в сборную попал хавбек витебчан Диего Сантос, впервые - его товарищи по команде голкипер Артем Сороко и полузащитник Максим Каленчук. Также в сборной тура по два игрока из "Слуцка" - Виталий Трубило и Сулейман Коанда, "Минска" - Андрей Шамрук и Александр Васильев, а также Григорий Кантария из гродненского "Немана".

Турнирную таблицу сейчас возглавляют солигорский "Шахтер" и БАТЭ, набравшие по 34 очка, у "Немана" на три балла меньше.

Матчи 19-го тура состоятся 24-26 июля.-0-