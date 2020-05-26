По три игрока БАТЭ и "Шахтера" вошли в сборную 10-го тура чемпионата Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В символическую сборную 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси попали по три представителя БАТЭ и "Шахтера", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В число 11 лучших футболистов минувшего тура вошли борисовчане Павел Нехайчик, Станислав Драгун и Егор Филипенко, солигорскую дружину представляют Роман Бегунов, Никола Антич и Дмитрий Подстрелов, признанный лучшим игроком этого тура. Кроме них в команду включены Игорь Довгялло ("Городея"), Евгений Юдчиц, Даниил Мирошников (оба - "Энергетик-БГУ", Минск), Валерий Жуковский ("Неман", Гродно) и Френсис Нар ("Славия", Мозырь).

Результаты матчей 10-го тура: "Динамо" (Брест) - БАТЭ - 1:3, "Неман" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 3:1, "Славия" - " Городея" - 1:1, "Шахтер" - "Белшина" (Бобруйск) - 4:0, "Слуцк" - "Рух" (Брест) - 1:1, "Ислочь" (Минский район) - "Энергетик-БГУ" - 1:2, "Витебск" - "Динамо" (Минск) - 1:1. Встреча между "Смолевичами" и "Минском" перенесена на более поздний срок.

Турнирную таблицу возглавляют футболисты БАТЭ, набравшие 22 очка, на балл меньше у "Энергетика-БГУ", по 18 очков у "Шахтера" и "Торпедо-БелАЗа". Лучшим бомбардиром является узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший семь мячей.

Матчи следующего тура намечены на 29-31 мая.-0-