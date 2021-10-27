Победа над "Гомелем" принесет футболистам "Шахтера" второй чемпионский титул

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" сегодня могут досрочно завоевать свой второй подряд чемпионский титул, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы стать недосягаемыми для преследователей, подопечным Алексея Баги необходимо выиграть в гостях у "Гомеля" в перенесенном матче 15-го тура. Эта встреча начнется в 19.30 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Сегодняшний поединок станет очным соперничеством двух главных претендентов на звание лучшего бомбардира 33-го белорусского первенства - в составе "Шахтера" играет гамбийский форвард Дембо Дарбо, на счету которого 18 забитых мячей, а в активе белорусского нападающего гомельчан Андрея Соловья на два гола меньше. В этом сезоне соперники в начале августа встречались в Солигорске в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси и тогда "Гомель" победил в дополнительное время со счетом 2:1.

Турнирное положение перед сегодняшним матчем таково: "Шахтер" - 65 очков (25 матчей), БАТЭ - 58 (27), "Динамо" (Минск) - 57 (27), "Гомель" - 52 (26), "Рух" - 52 (27), "Динамо" (Брест) - 37 (27), "Витебск" - 34 (27), "Ислочь" - 34 (27), "Неман" - 30 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (26), "Минск" - 29 (26), "Энергетик-БГУ" - 29 (27), "Слуцк" - 28 (27), "Славия" - 27 (26), "Сморгонь" - 16 (27), "Спутник" - 7 (27).

В конце этой недели состоятся еще два перенесенных поединка:

30 октября

"Торпедо-БелАЗ" - "Славия".

31 октября

"Минск" - "Шахтер".

Игры 28-го тура пройдут 5-7 ноября.-0-