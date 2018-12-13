Сегодня БАТЭ проведет решающий матч на групповом этапе Лиги Европы против ПАОКа

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут заключительный поединок группового этапа Лиги Европы против греческого ПАОКа. Победа позволит чемпионам Беларуси выйти в 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борисовчане прибыли в Салоники в минувшую субботу и готовились к сегодняшней встрече в режиме одноразовых тренировок. В решающем матче группового этапа в составе БАТЭ не будет травмированных защитников Неманьи Милуновича, Егора Филипенко и форварда Яссе Туоминена. Несмотря на кадровые проблемы, главный тренер борисовской команды Алексей Бага верит, что его подопечные сыграют максимально собранно и смогут добиться положительного результата. Тем более, что в первом круге соревнований в группе L футболисты БАТЭ уступили ПАОКу на поле "Борисов-Арены" с крупным счетом 1:4 и теперь горят желанием взять реванш.

Если сегодняшний поединок в Салониках завершится вничью, то судьба второго места в этом квартете будет полностью зависеть от результата встречи в Будапеште, где венгерский "Види" примет лондонский "Челси", который давно забронировал за собой первую итоговую позицию. Турнирное положение перед заключительными играми: "Челси" - 15 очков (разница мячей - 10-1), БАТЭ - 6 (6-8), "Види" - 6 (3-5), ПАОК - 3 (4-9).

Встречу ПАОК - БАТЭ будет судить бригада немецких арбитров во главе с Тобиасом Вельцем. Игра на поле стадиона "Тумба" в Салониках начнется в 20.55 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".-0-