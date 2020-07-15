Победителей на 10 дистанциях определят на Кубке и первенстве Беларуси по плаванию

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию продолжатся сегодня в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Предварительные заплывы начнутся в 10.00. Финальные старты запланированы на 17.00. У девушек они пройдут на дистанциях 50 м на спине, 400 м комплексным плаванием, 200 м брассом, 50 м на спине и в эстафете 4х200 м вольным стилем. Парни посоревнуются сегодня в заплывах на 100 м вольным стилем, 200 м баттерфляем, 200 м комплексным плаванием, 1500 м вольным стилем и в комбинированной эстафете 4х100 м.

Кубок и первенство Беларуси по плаванию собрали 340 спортсменов. В соревнованиях участвуют также лидеры национальной команды Беларуси. Пловцы соревнуются в 50-метровом бассейне (длинная вода). Турниры проходят без зрителей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на входе в спорткомплекс всем участникам соревнований врачи измеряют температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые чувствуют недомогание.

Основные задачи, которые ставит тренерский состав на Кубок Беларуси, - посмотреть физическую форму спортсменов и к чему команда подходит к концу года. Завершатся соревнования 18 июля.

У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах - завоевание еще от трех до пяти путевок на Игры.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-