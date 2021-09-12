Победителем Минского полумарафона на дистанции 10,55 км стал Александр Санько

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем Минского полумарафона-2021 на дистанции 10,55 км стал Александр Санько, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время победителя - 33 мин. 08 сек. Второе место занял Илья Карнаухов с результатом 33 мин. 26 сек. Замкнул тройку сильнейших Павел Небыт - 33 мин. 55 сек.

У женщин на данной дистанции первенствовала Ольга Каминская - 40 мин. 11 сек.

Следом финишировала Майя Тонких - 42 мин. 02 сек. Третье место заняла Вера Виноградова - 42 мин. 56 сек.

Минский полумарафон продолжится у Дворца спорта стартом в 12.00 в самом массовом забеге на 5,5 км. Для зрителей организаторы подготовили обширную развлекательную программу с участием музыкальных групп.-0-