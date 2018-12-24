Победителем самой яркой схватки на фестивале единоборств в "Стайках" признан Петр Солдатенко

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем самой яркой схватки на международном фестивале единоборств Belarus Fight Fest 2018, который прошел 23 декабря в республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки", признан белорусский спортсмен Петр Солдатенко. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации грепплинга и смешанных единоборств, организатор фестиваля Вахтанг Сохадзе.

Гомельчанин выступал в разделе "Грепплинг ADCC" в весовой категории 66 кг. В финальном поединке он одержал победу болевым приемом над минчанином Константином Томашевичем, лучшим грепплером 2017 года.

"Схватка прошла ярко, динамично и продлилась почти девять минут. Считаю, что ее можно назвать самой запоминающейся", - отметил Вахтанг Сохадзе. Он добавил, что основная цель этих турниров в формате фестиваля - создать атмосферу праздника и дать возможность спортсменам получать соревновательный опыт без серьезных затрат и поездок за рубеж.

Участие в фестивале единоборств приняли свыше 120 спортсменов из России, Беларуси, Украины и Туркменистана, которые боролись за медали в боевом самбо, грепплинге ADCC и джиу-джитсу.

Планируется, что в программу следующего фестиваля в марте 2019 года организаторы добавят рукопашный бой и другие виды единоборств.-0-