Победители 3-го этапа Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе определились в Брестском районе

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе определились победители и призеры 3-го этапа Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе. В программе состязаний, посвященных памяти экс-чемпиона СССР Евгения Мальца, значились гонки с раздельным стартом, групповые старты и критериум среди мужчин и женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женской "разделке" на 15 км который раз не было равных Татьяне Шараковой из Витебской области, выступающей за велоклуб "Минск". Второе место заняла столичная гонщица Анна Терех. Третьей стала еще одна спортсменка из команды Витебщины Полина Пивоварова.

На аналогичной дистанции у мужчин лучшим был гродненец Михаил Шеметов. Второе место занял его земляк Евгений Королек, а замкнул тройку лидеров Бронислав Самойлов из Витебской области.

В женской групповой гонке на 80 км вновь не было равных Татьяне Шараковой. Анна Терех пополнила свою копилку наград очередным серебром. Бронзовая медаль у минчанки Марины Зуевой.

В мужской групповой гонке на 105 км первенствовал оршанец Станислав Божков. Второе место у Михаила Шеметова. Третья позиция в итоговом протоколе у брестчанина Евгения Соболя, который является действующим чемпионом Беларуси.

В женский критериум завершился триумфом витебчанки Анастасии Киптиковой. Второе место у минчанки Анны Терех. Ее землячка Алина Абраменко выиграла бронзу.

У мужчин в данном виде программы первенствовал Евгений Королек. Сергей Попок из Минска показал второй результат. Третье место занял уроженец Минщины Алексей Шнырко.

Финальный этап Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе пройдет осенью.-0-