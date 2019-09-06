Победители и призеры республиканского турнира по футболу "Кожаный мяч" определены в Минске

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители и призеры республиканского турнира по футболу "Кожаный мяч" определены сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Лучшие команды из всех областей Беларуси на протяжении четырех дней в трех возрастных группах у мальчиков и одной у девочек вели упорную борьбу на полях комплекса футбольного клуба "Минск".

Победителем в младшей возрастной группе (2009-2010 годов рождения) среди мальчиков стала команда "Олимпия" (Первомайский район Минска). На вторую ступень пьедестала почета поднялись футболисты из Слонимского района - "Талант", третью позицию занял "Уникум-ЦТДМ" (Борисовский район). У девочек (2008-2010 годов рождения) победила команда "Искорки" (Московский район Бреста), "Шумилино-Stars" (Шумилинский район) заняла второе место. Замкнули тройку лидеров юные спортсменки из "Днепра" (Брагинский район).

Лучшими у мальчиков средней возрастной группы (2007-2008 годов рождения) стала команда "Юниоры" (Лельчицкий район), которая в решающем матче обыграла "Торпедо" (Могилев). Третье место досталось "Юниору" (Щучинский район).

В старшей возрастной категории (2005-2006 годов рождения) победила команда "Поставы", на второй позиции разместилась "Нива" (Житковичский район). Третье место заняла "Юность" (Лидский район).

Помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров отметил, что с каждым годом организаторы стараются совершенствовать турнир. "Все дети без исключения порадовали нас, родителей, тренеров. Они провели огромную работу, чтобы попасть в финал республиканских соревнований, полюбили спорт. Естественно, футбольные специалисты кого-то взяли на заметку. Это особенно актуально у девочек", - сказал он.

Турнир является самым массовым спортивным состязанием для подрастающего поколения. "Кожаный мяч" впервые был проведен в 1964 году, победителем всесоюзного финала стала минская команда "Чайка". После распада Советского Союза состязания юных футболистов в Беларуси были возрождены в 1997 году. В них могут принимать участие только те ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

В этом году участие в соревнованиях приняли почти 33 тыс. детей более чем из 2,5 тыс. команд Беларуси.

Организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусская федерация футбола и Белорусский республиканский союз молодежи.-0-