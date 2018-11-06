Победители республиканской спартакиады по самбо представят Беларусь на первенстве мира в Сербии

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по борьбе самбо на призы управления СК Беларуси по Гомельской области определила сильнейших спортсменов, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель регионального УСК Беларуси Мария Кривоногова.

Впервые площадкой для этих соревнований был выбран Гомель, где собрались 27 команд юношей и 19 команд девушек 2002-2003 годов рождения.

На церемонии открытия спартакиады участников приветствовали председатель Белорусской федерации самбо Аркадий Кобрусев, заместитель начальника УСК по Гомельской области, возглавляющий региональную федерацию самбо, Александр Гуцко, начальник управления спорта и туризма облисполкома Денис Езерский и другие почетные гости.

Александр Гуцко подчеркнул, что самбо - это комплексная система самозащиты без оружия, которая входит в программу профессиональной подготовки сотрудников Следственного комитета. "Участие областного следствия в организации спартакиады по самбо обусловлено как поддержкой развития это вида спорта, так и проведением профориентационной работы среди молодежи", - отметил он.

Эффективные приемы и тактики самбо юноши и девушки демонстрировали в своих весовых категориях. Судьи учитывали результаты спортсменов в личном и командном зачете.

В командном первенстве среди парней первое место заняла сборная СДЮШОР Гомельского района, второе - СДЮШОР ФПБ из Барановичей, третье - Могилевской областной СДЮШОР профсоюзов "Спартак-2006". Среди девушек золото завоевали самбистки СДЮШОР №3 Могилева, серебро разделили представительницы СДЮШОР Гомсельмаш и ВГДЮСШ №3 Витебска.

В личном первенстве победителями среди юношей стали Александр Казак (42 кг, Минск), Илья Майоров (46 кг, Гомельский район), Артемий Кашкин (50 кг, Бобруйск), Вадим Петручик (55 кг, Барановичи), Егор Филиппенко (60 кг, Орша), Кирилл Чернявский (66 кг, Барановичи), Эдуард Куцко (72 кг, Минская область), Василий Мищенко (78 кг, Минск), Вячеслав Чуешов (84 кг, Гомельский район), Артем Сапегин (свыше 84 кг, Витебск).

Право на золото в личном первенстве среди девушек отстояли Екатерина Самойло (38 кг, Гродно), Ангелина Стригун (44 кг, Могилев), Людмила Морозова (48 кг, Гомель), Полина Слесаренко (52 кг, Гомель), Мария Гракова (56 кг, Витебск), Дарина Семенюк (60 кг, Витебск), Ксения Ковальчук (65 кг, Жодино), Анастасия Скворцова (70 кг, Могилев), Валерия Хрущева (свыше 70 кг, Бобруйск).

Победители и призеры спартакиады награждены кубками, медалями и подарками. Сильнейшие спортсмены через месяц представят Беларусь на первенстве мира по самбо среди кадетов в Сербии.

Главный судья соревнований - мастер спорта СССР международного класса Василий Кривоногов отметил высокий уровень организации республиканского мероприятия.

Во время спартакиады прошел традиционный спортивно-благотворительный проект УСК по Гомельской области "Служить и защищать", предусматривающий чествование ветеранов следствия и награждение сотрудников, отличившихся в служебной деятельности.-0-