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31 марта 2020, 07:58

Почти все белорусские спортсмены вернулись с зарубежных сборов

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Фото из архива
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31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически все белорусские спортсмены ввернулись на родину с зарубежных тренировочных сборов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

Неделю назад на сборах в разных уголках планеты находились порядка 100 белорусских атлетов. 30 марта из России вернулись 16 легкоатлетов, сегодня приедут еще 13, после чего за пределами Беларуси останутся лишь семь спортсменов, отметил пресс-секретарь. По его словам, шесть атлетов находятся в плановом отпуске на территории России, один проходит обучение в США. Все, кто прибывают из-за границы в Беларусь, проходят проверку на наличие коронавируса, после чего отправляются на двухнедельный карантин.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями. Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены, сказал Владимир Нестерович. Он также подчеркнул, что в Беларуси для спортсменов созданы все необходимые условия для качественного тренировочного процесса, поэтому проблем с подготовкой к соревнованиям нет. Спортивная инфраструктура позволяет проводить полноценные занятия. Перенос Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год вынудил корректировать модели подготовки белорусских спортсменов, менять планы, но в таких же условиях сегодня находятся все страны мира, отметил представитель Минспорта.

На сегодняшний день 72 белорусских атлета, представляющие 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, дающие право выступать на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

Что касается соревнований в Беларуси, то в настоящее время своим чередом идут чемпионаты страны по футболу и хоккею. Матчи гандбольного первенства проводятся без зрителей, сказал Владимир Нестерович.-0-

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