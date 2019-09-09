Поддержка болельщиков помогает преодолеть волнение во время соревнований - бегунья Юлия Король

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка болельщиков помогает преодолеть волнение во время легкоатлетического матча Европа - США. Такое мнение журналистам сегодня во время соревнований высказала белорусская спортсменка, выступающая за команду Европы в беге на 800 м Юлия Король, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все очень понравилось, особенно впечатлила поддержка трибун. Соревнования организованы на высочайшем уровне. Долго держали наш старт, поэтому была возможность посмотреть на болельщиков. Очень большая поддержка от них исходит. Они помогают справиться с волнением. Поболеть за меня приехали подруги, коллеги, тренеры, друзья", - сказала Юлия Король.

Она отметила, что для нее стало приятной неожиданностью попасть в состав команды Европы. Своим результатом спортсменка недовольна, но, по ее словам, это стимул расти в профессиональном плане.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.

Соревнования стартовали сегодня, они завершатся 10 сентября.

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