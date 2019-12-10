Поддержка трибун поможет белорусским хоккеистам на молодежном ЧМ выйти в элитный дивизион - болельщик

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка болельщиков поможет белорусским хоккеистам на молодежном чемпионате мира выйти в элитный дивизион. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА на трибунах "Чижовка-Арены" высказал болельщик из Минска Виктор Хуталев.

Он считает, что проведение молодежного чемпионата мира по хоккею - большое событие для Беларуси. "Нашим хоккеистам нужно выходить в элитный дивизион, думаю, поддержка болельщиков на родной трибуне поможет им в этом. У латвийцев серьезная команда, будем болеть и надеяться на победу белорусов", - сказал болельщик.

Беларусь победила Австрию на молодежном ЧМ по хоккею в Минске, трижды уступая по ходу матча Австрийцы стартовали агрессивно и выигрывали в скорости у действовавших довольно академично белорусских защитников. После одной оплошности хозяев счет открыл австриец Валентин Плонер.

Виктор Хуталев отметил, что давно следит за хоккеем, в том числе за выступлениями минского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге. По его мнению, нужно поддерживать белорусских спортсменов в периоды неудач и радоваться их победам, это поможет атлетам верить в себя.

Во втором поединке сегодняшнего игрового дня встретятся команды Австрии и Норвегии (16.00). Норвежцы накануне разгромили словенцев со счетом 6:2, а австрийцы дали бой подопечным Дмитрия Дудика (3:4).

Хоккеисты белорусской молодежной сборной сегодня в 19.30 начнут свой матч против команды Латвии. По оценке специалистов, встреча будет одной из ключевых в чемпионате. Команда Карлиса Зирниса уверенно обыграла датчан, забросив в их ворота три безответных шайбы.

12 декабря белорусы сыграют с норвежцами, 13 декабря - матч со словенцами, 15 декабря состоится поединок против команды Дании. Путевку в элитный дивизион молодежного мирового первенства получит только победитель.

Все матчи минского турнира транслирует телеканал "Беларусь 5".-0-