Подготовка к Играм в Токио и Пекине станет главной задачей МОК в 2021 году

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к Играм XXXII Олимпиады в Токио и XXIV зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине - главные задачи МОК в текущем году. Об этом заявил в новогоднем послании президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Томас Бах поблагодарил японскую сторону за решимость в условиях пандемии коронавируса организовать летние Игры и сделать их безопасными для всех участников. "Токио по-прежнему самый подготовленный олимпийский город из всех когда-либо проводивших Олимпиаду. Мы все будем жить незабываемыми Играми", - сказал он.

Председатель оргкомитета Токио-2020 Йосиро Мори в интервью японским СМИ отметил, что хозяева Олимпиады пригласят всех мировых лидеров на предстоящий спортивный праздник.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют через полгода после перенесенных стартов в Токио. "Мы должны уже в начале этого года начать финальный этап подготовки к предстоящим зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, где, действительно, многое готово к соревнованиям. Мы видим такую же решимость наших китайских партнеров провести Игры на лучших спортобъектах для зимних видов спорта", - сказал Томас Бах.

Президент МОК также подчеркнул возросшую роль спорта в условиях пандемии и успешность акций #StayStrong #StayActive #StayHealthy, призвав к солидарности спортивного и олимпийского движения.-0-