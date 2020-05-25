Подготовке спортсменов уделяется повышенное внимание - Сподаренко

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовке спортсменов уделяется повышенное внимание. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал известный белорусский кикбоксер Максим Сподаренко.

"У нас отличная возможность держать себя в хорошей форме, несмотря на то, что происходит в мире. Мы продолжаем готовиться к соревнованиям. В ближайшее время пройдут закрытые профессиональные турниры в Минске. В Беларуси уделяется большое внимание подготовке и здоровью спортсменов. Особенно это чувствуется во время пандемии коронавируса. Во время второго учебно-тренировочного сбора в "Раубичах" нам предоставили все условия для того, чтобы совершенствоваться, - питание, санитарный контроль, необходимые снаряды для тренировочного процесса", - сказал Максим Сподаренко. Спортсмен дополнительно работает с тренером по тхэквондо, чтобы разнообразить технику ведения поединка.

На прошлом турнире MGC: Live 2 Fight, который прошел 29 февраля в Минске, Максим Сподаренко одержал победу над азербайджанцем Рамалом Аслановым.

Главный тренер сборной Беларуси по муай-тай и кикбоксингу Виталий Тишуров отметил, что белорусские спортсмены, несмотря на переносы соревнований и непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, работают в штатном режиме. "Недавно закончился второй учебно-тренировочный сбор в "Раубичах". Мы проводили по две тренировки в день, подобрался хороший состав из сильных атлетов. У нас идет централизованная подготовка, что является преимуществом перед спортсменами из других стран, у которых такой возможности нет", - сказал он.

Наставник сборной добавил, что активная соревновательная пора ожидается осенью. По его словам, в это время планируется и чемпионат Беларуси.-0-