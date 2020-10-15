Подход к организации спортивной медицины должен быть комплексным - Пиневич

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подход к организации спортивной медицины, прежде всего, должен быть комплексным, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич на XXV Международном научном конгрессе "Олимпийский спорт и спорт для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

Первый компонент, по словам Дмитрия Пиневича, заключается в очень четкой и жесткой связке работы спортсмена, тренера и доктора. "Второе - это выстраивание вертикали спортивной медицины - начиная от республиканского центра и заканчивая медицинским обеспечением на местах, на тренировочных базах, и это у нас выстраивается", - сказал он.

В этом вопросе немаловажен и инновационный подход, который возможен благодаря взаимодействию с вузовской наукой, а также развитию межотраслевых и международных отношений.

Исполняющий обязанности министра также отметил, что Беларусь является интересной площадкой для спортивной общественности. Несмотря на COVID-19, здесь не остановили тренировочный процесс, проведение соревнований различного уровня, при этом были скорректированы противоэпидемические мероприятия. "Сегодня мы с вами собрались в этом зале и в формате удаленного доступа, и очно. Когда все разъединяются, закрывая границы, мы смогли собраться здесь. Значит это возможно", - сказал он.

Международный научный конгресс "Олимпийский спорт и спорт для всех" проходит на базе Национального олимпийского комитета и Белорусского государственного университета физической культуры. Это мероприятие, которое продлится до 17 октября, является представительным научным форумом и проводится с 1993 года. Ежегодно на конкурсной основе путем выборов определяется страна - организатор форума. В 2020 году права провести его удостоен БГУФК.

Формат мероприятия предполагает открытую площадку, которая будет способствовать налаживанию сотрудничества, развитию международных инициатив и продвижению спортивного и туристического имиджа Беларуси. Во время конгресса будут использованы передовые решения для онлайн-мероприятий, предусматривающие несколько залов для теоретических докладов, практических мастер-классов. У участников будет возможность пообщаться с белорусскими и зарубежными учеными и практиками в области физической культуры и спорта, специалистами в спортивной медицине и врачами ЛФК, тестировщиками инновационного спортивного оборудования.-0-