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23 февраля 2020, 23:47

Подопечные Леонида Свирида остались без наград на турнире по дзюдо в Дюссельдорфе 

Фото EPA
Фото EPA

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подопечные главного тренера сборной Беларуси по дзюдо Леонида Свирида остались без наград международного турнира серии "Большого шлема", который прошел в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

В последний день состязаний на татами вышли белорусы Егор Воропаев (весовая категория 90 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг), которые не смогли завоевать наград престижного форума. Лучший результат показал Александр Ваховяк, который остановился на седьмой строке итогового протокола. Всего белорус провел четыре поединка, уступив при этом в двух схватках. 

На высшую ступень пьедестала почета поднялся грузин Гурам Тушишвили (свыше 100 кг), одолевший в финале немца Йоханнеса Фрея. Бронзовые медали достались атлету из Республики Корея Ким Мин Чжону и бразильцу Рафаэлу Силве. 

Как сообщалось, ранее белорусы Дмитрий Миньков (66 кг), Дмитрий Шершань (66 кг) и Вадим Шока (73 кг) также не смогли пробиться в медальные поединки. 

Всего за награды турнира боролись 793 спортсмена из 121 страны. 

Для белорусских атлетов сейчас стоит цель - зарабатывать очки в рейтинг олимпийской квалификации. На турнире серии "Большого шлема" в Париже, который прошел 8-9 февраля, белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая (свыше 78 кг) завоевала серебряную награду. Как отмечал корреспонденту БЕЛТА ранее наставник сборной Леонид Свирид, пока наибольшие шансы попасть на Игры-2020 у Дмитрия Шершаня (66 кг), Никиты Свирида (100 кг) и Марины Слуцкой (свыше 78 кг). 

Призовые места на данных состязаниях, этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой и олимпийской рейтинг-лист. Впоследствии их количество определяет попадание на Олимпийские игры. 

Борьба за лицензии на Игры-2020 заканчивается 31 мая.-0- 

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