Поединками по греко-римской борьбе начнется чемпионат Европы в Риме

Павел Лях во время соревнований. Фото из архива

10 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Представители греко-римского стиля сегодня откроют чемпионат Европы по трем видам борьбы (греко-римской, женской и вольной) в итальянском Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми начнут выявлять сильнейших мастера греко-римского стиля в весовых категориях 55 кг, 63 кг, 77 кг, 87 кг и 130 кг. Среди белорусских атлетов выступят Максим Негода (63 кг), Павел Лях (77 кг), Кирилл Маскевич (87 кг) и Павел Рудаков (130 кг).

Всего на европейском форуме в трех видах борьбы за медали поспорят 27 белорусских спортсменов.

Тренерский штаб сборной Беларуси на чемпионате Европы рассчитывает минимум на четыре награды в трех видах программы.

Завершатся соревнования 16 февраля.

Белорусская дружина на чемпионате Европы - 2019, который прошел в румынском Бухаресте, завоевала четыре награды. Серебряную медаль национальной команде принес представитель вольного стиля Александр Гуштын (97 кг), бронзу - Али Шабанов (86 кг). В женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднимались Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг).-0-