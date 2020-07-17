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17 июля 2020, 07:54

Поединки 1/2 финала состоятся в розыгрыше Кубка Беларуси по футболу среди женщин

Фото из архива
Фото из архива

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфинальные поединки состоятся сегодня в розыгрыше футбольного Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки "Минска" примут на своей арене гродненский "Неман" (начало в 17.00). Для минчанок это первый кубковый матч в нынешнем кубковом розыгрыше. Их соперницы в четвертьфинале были гораздо сильнее воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва - 6:0 (в гостях) и 12:0 (дома).

В другом сегодняшнем полуфинале "Бобруйчанка" сыграет на своем поле с лидером нынешнего национального первенства минским "Динамо-БГУФК". В четвертьфинале динамовская дружина дважды победила столичную "Зорку-БДУ" - 6:0 (дома) и 5:3 (в гостях), а бобруйские футболистки два раза в упорной борьбе одолели с минимальным преимуществом соперниц из могилевского "Днепра" - 3:2 (в гостях) и 2:1 (дома).

Ответные поединки за выход в финал пройдут 5 августа в Гродно и Минске.

Футболистки "Бобруйчанки" 10 раз становились обладательницами Кубка Беларуси, у ФК "Минск" восемь трофеев, могилевская "Надежда" четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза Кубком владели спортсменки "Зоркi-БДУ" и витебского "Университета".-0-

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