Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил

13 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Австрийская полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года ряду российских биатлонистов и тренеров, среди которых олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин. Об этом сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев.

В списке присутствуют и бронзовый призер ОИ-2014 Евгений Гараничев, четырехкратный чемпион Европы Александр Логинов, олимпийский чемпион в эстафете Алексей Волков, биатлонистка Ирина Старых, бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов.

Указанные спортсмены и сотрудники сборной 13 декабря должны будут дать объяснения полиции. Отмечается, что в Австрии нарушение антидопинговых правил является уголовным преступлением.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что дипведомство не получало запросов в отношении российских биатлонистов в Хохфильцене и будет разбираться в ситуации.-0-