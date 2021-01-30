Полька Камила Жук выиграла гонку преследования на ЧЕ по биатлону

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская биатлонистка Камила Жук выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в Душники-Здруй (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 10 км и четырьмя огневыми рубежами стартовавшая под 18-м номером спортсменка пробежала без штрафных кругов с результатом 29 мин. 12,7 сек. Вслед за ней на финиш пришла норвежка Каролин Эрдаль, допустившая три промаха и проигравшая победительнице 13,4 сек. Третье место у еще одной спортсменки из Норвегии Осне Скреде (отставание 16,2 сек., 3 промаха).

Что касается белорусок, то стартовавшая под восьмым номером Ирина Кручинкина пришла к финишу 39-й, отстав от чемпионки Европы из Польши на 3 мин. 07,7 сек. На ее счету семь промахов.

В вечерней части соревновательного дня континентального форума по биатлону гонку преследования проведут мужчины.-0-