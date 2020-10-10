Польская теннисистка Ига Швентек выиграла открытый чемпионат Франции

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская теннисистка Ига Швентек впервые стала победительницей турнира серии "Большого шлема", выиграв открытый чемпионат Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке женского одиночного разряда Ига Швентек, занимающая 53-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла в двух сетах шестую ракетку планеты Софию Кенин из США - 6:4, 6:1. Финальный матч продолжался 1 час 20 минут. Для 19-летней польки это первый чемпионский титул на турнирах под эгидой WTA.

Завтра в финале мужского одиночного разряда лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович сыграет со вторым номером рейтинга АТР испанцем Рафаэлем Надалем.

Для Рафаэля Надаля предстоящий воскресный финал будет 13-м на парижских кортах "Ролан Гаррос", причем все предыдущие он выигрывал. Новак Джокович в пятый раз сыграет в решающем поединке French Open. В 2016 году он стал победителем, а еще трижды уступал своим соперникам, в финале-2012 он проиграл Рафаэлю Надалю.-0-