Польские болельщики возвращаются на стадионы

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начиная с 19 июня польские болельщики футбола и спидвея (трековых мотогонок) смогут занимать до четверти мест на трибунах. Это стало возможным благодаря изменению соответствующих санитарных норм, сообщает Польское радио.

Согласно новым правилам, на футбольном стадионе во Вроцлаве, например, смогут находиться даже 11 тыс. болельщиков, тогда как соревнования по спидвею в Ченстохове смогут вживую посмотреть около 4 тыс. человек.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, несмотря на ослабление ограничений, новые правила призваны обеспечить безопасность болельщиков. "Эти нормы вводятся для того, чтобы при покупке билетов, а также стоя в очередях у входа на стадионы болельщики не создавали толпы", - сказал польский премьер.

Уточняется, что на трибунах смогут пребывать лишь болельщики принимающей стороны, все они должны быть в масках, тогда как организаторы матчей будут обязаны обеспечить зрителей дезинфекционной жидкостью.-0-