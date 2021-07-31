Польские спортсмены выиграли олимпийское золото в смешанной эстафете 4х400 м

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Команда Польши стала олимпийским чемпионом в эстафете 4х400 м, передает корреспондент БЕЛТА.

В финальном забеге польские спортсмены показали результат 3 мин. 09,87 сек, что стало новым олимпийским рекордом. Вторыми финишировали бегуны сборной Доминиканской Республики (3 мин. 10,21 сек.), бронзу завоевали атлеты США (3 мин. 10,22 сек.). В квалификации команда США сначала показала лучшее время, потом была дисквалифицирована за неправильную передачу эстафетной палочки, а затем подала протест, который был удовлетворен.

Также сегодня в легкоатлетической медальной программе еще финал в беге на стометровке у женщин.

Завтра на главной арене Олимпиады за медали поспорят белорусские легкоатлеты. В секторе для прыжков в высоту выступит Максим Недосеков, а в финале женских состязаний по толканию ядра примет участие Алена Дубицкая. Кроме того, Эльвира Герман проведет полуфинальный забег на 100 м с барьерами. В квалификации соревнований по метанию молота выступят Анна Малыщик и Анастасия Маслова, а Анастасия Мирончик-Иванова попытается пробиться в финал турнира по прыжкам в длину.-0-