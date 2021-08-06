Польский легкоатлет Томала завоевал золото в спортивной ходьбе на дистанции 50 км

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Польский легкоатлет Давид Томала завоевал золото в спортивной ходьбе на дистанции 50 км. Состязания завершились в Саппоро, передает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время победителя - 3 ч. 50 мин. 08 сек. Серебро выиграл представитель Германии Йонатан Хильберт - 3 ч. 50 мин. 44 сек. На третье место стал канадец Эван Данфи- 3 ч. 50 мин. 59 сек.
Стоит отметить, что главный фаворит в данной дисциплине, француз Йоанн Динис, снялся с соревнований из-за проблем с желудком. Участвовавший в стартах белорус Дмитрий Дюбин занял 22-е место с результатом 4 ч. 00 мин. 25 сек. Для спортсмена это лучший результат в сезоне.-0-