Польский метатель диска Петр Малаховский о матче Европа - США в Минске: таких стартов должно быть больше

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский спортсмен двукратный серебряный призер Олимпийских игр Петр Малаховский после завершения стартов в метании диска легкоатлетического матча Европа - США поделился с журналистами впечатлениями от состязаний, передает корреспондент БЕЛТА.

Поляк, занявший второе место в своем виде программы, сказал, что такие соревнования, как легкоатлетический матч в Минске, должны проходить чаще, ведь это отличная реклама легкой атлетики. Он также отметил прекрасную организацию состязаний в столице Беларуси. "Отлично подготовленные состязания: все продумано до мелочей, отзывчивые волонтеры и представители оргкомитета. В Минске действительно чувствую себя очень хорошо. Я впервые в Беларуси, столица вашей страны мне очень нравится", - сказал спортсмен.

Сегодня на дорожках и в секторах минского стадиона "Динамо" определяются победители в 19 видах программы, после чего станет известно, кто выиграл исторический матч Европа - США.

В каждом виде программы выступают по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 спортсменов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.-0-