Полуфинал плей-офф в чемпионате Беларуси по хоккею стартует матчем "Юности" и "Динамо-Молодечно"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полуфинальная серия плей-офф в экстралиге стартует сегодня матчем "Юности" и "Динамо-Молодечно", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая встреча двух команд пройдет в "Чижовка-Арене" и начнется в 19.00. Полуфинальную серию ожидают с нетерпением многие болельщики. В экстралиге именно с этой стадии начинается упорная борьба за награды. В регулярном чемпионате подопечные Михаила Захарова и Юрия Файкова встречались восемь раз. Преимущество минчан подавляющее - семь побед. Однако динамовцы не раз доказывали, как могут играть в решающих матчах.

Во второй полуфинальной серии за выход в финал поборются действующий победитель плей-офф прошлого сезона гродненский "Неман" и солигорский "Шахтер". Первая игра между этими командами пройдет в Гродно 20 марта.-0-