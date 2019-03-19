Полуфинал плей-офф в чемпионате Беларуси по хоккею стартует матчем "Юности" и "Динамо-Молодечно"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полуфинальная серия плей-офф в экстралиге стартует сегодня матчем "Юности" и "Динамо-Молодечно", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая встреча двух команд пройдет в "Чижовка-Арене" и начнется в 19.00. Полуфинальную серию ожидают с нетерпением многие болельщики. В экстралиге именно с этой стадии начинается упорная борьба за награды. В регулярном чемпионате подопечные Михаила Захарова и Юрия Файкова встречались восемь раз. Преимущество минчан подавляющее - семь побед. Однако динамовцы не раз доказывали, как могут играть в решающих матчах.
Во второй полуфинальной серии за выход в финал поборются действующий победитель плей-офф прошлого сезона гродненский "Неман" и солигорский "Шахтер". Первая игра между этими командами пройдет в Гродно 20 марта.-0-
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