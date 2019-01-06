Полуфинальные матчи пройдут на Рождественском турнире любителей хоккея в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полуфинальные матчи XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси состоятся сегодня в "Чижовка-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам предварительной стадии турнира победители четырех групп поборются за почетный трофей. На большой площадке "Чижовка-Арены" в 13.00 сыграют хоккеисты Финляндии и России. Две команды является наиболее титулованными Рождественского турнира. Представители страны Суоми имеют в своем активе восемь наград: шесть бронзовых и две серебряные медали. Российская команда 12 раз поднималась на пьедестал почета и трижды становилась первой.
В другом полуфинальном матче 11-кратный победитель турнира хоккейная команда Президента Беларуси встретится со сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Этот матч состоится на большой площадке "Чижовка-Арены" в 19.00.
На малой площадке "Чижовка-Арены" состоятся также матчи за 5-12 места турнира. Первыми на лед выйдут Швейцария - Германия (12.00) затем сыграют команды Балкан и IIHF (14.30), Словакии и Чехии (17.00), команды Балтии и Китая (19.30).-0-
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