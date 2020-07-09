Полузащитник Алексей Бутаревич пополнил ряды ФК "Динамо-Минск"

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракт с минским "Динамо" подписал 23-летний белорусский полузащитник Алексей Бутаревич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовский новобранец является воспитанником лидской школы футбола. В 16 лет он оказался в гродненском "Немане", где выступал за дублирующий состав. В марте 2016-го года Бутаревич перешел в "Смолевичи" и сыграл несколько матчей, однако затем ушел на службу в армию. С февраля 2018-го по июль 2019-го он защищал цвета столичного "Торпедо", проведя в составе "автозаводцев" 30 игр.

Год назад Алексей Бутаревич снова перебрался в "Смолевичи" и стал серебряным призером розыгрыша первой лиги минувшего сезона. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, забив один гол.

В минском "Динамо" полузащитник будет выступать под номером 97.

Напомним, что сегодня контракт с минским "Динамо" также подписал бразильский хавбек Силас.

После 16 туров чемпионата Беларуси футболисты минского "Динамо" занимают седьмое место, набрав 23 очка. Свой следующий поединок столичные динамовцы проведут 12 июля на своей арене против "Минска", набравшего 15 очков в 14 проведенных матчах.-0-