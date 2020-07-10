Полузащитник Дэвид Тве перешел из "Энергетика-БГУ" в брестское "Динамо"

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФК "Динамо-Брест" подписал контракт на два года с либерийским полузащитником Дэвидом Тве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

21-летний хавбек последние полтора сезона выступал за столичный "Энергетик-БГУ". В прошлом году на его счету было 28 матчей, в которых он набрал 14 (5+9) очков. В нынешнем чемпионате Тве провел 15 встреч, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что это вторая существенная потеря в рядах "Энергетика-БГУ", произошедшая на этой неделе. Ранее из стана "студентов" в солигорский "Шахтер" перебрался лучший снайпер чемпионата узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев.

После 16-ти туров действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" с 26-ю очками расположились на 5-й строке турнирной таблицы, отставая от лидирующих "Шахтера" и БАТЭ на 4 балла. Напомним, матч 17-го тура между брестским "Динамо" и "Слуцком" перенесен на 12 августа.-0-