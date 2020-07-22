Полузащитник "Городеи" Лазар Сайич стал автором лучшего гола 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник "Городеи" Лазар Сайич стал автором самого красивого гола 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней встрече с бобруйской "Белшиной" сербский хавбек эффектным ударом на девятой компенсированной минуте второго тайма принес победу своей команде со счетом 2:1.

Лучшим игроком прошлого тура был признан опытный полузащитник борисовского БАТЭ Павел Нехайчик.

Турнирное положение: "Шахтер" (Солигорск) - 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) - 34 (18), "Неман" (Гродно) - 31 (17), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 29 (18), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 27 (18), "Динамо" (Минск) - 27 (18), "Витебск" - 26 (18), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Рух" (Брест) - 25 (18), "Ислочь" (Минский район) - 23 (18), "Славия" (Мозырь) - 22 (17), "Слуцк" - 21 (17), "Городея" - 19 (18), "Минск" - 18 (16), "Смолевичи" - 14 (17), "Белшина" (Бобруйск) - 10 (18).

В 19-м туре встречаются:

24 июля

"Рух" - "Славия", "Витебск" - "Слуцк";

25 июля

"Ислочь" - "Динамо" (Брест), "Белшина" - "Неман", "Динамо" (Минск) - "Городея";

26 июля

"Энергетик-БГУ" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Минск", "Шахтер" - "Смолевичи".-0-