Полузащитник "Руха" Павел Седько стал автором лучшего гола 5-го тура чемпионата Беларуси

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автором самого красивого гола 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси признан полузащитник брестского "Руха" Павел Седько. Такой выбор сделали участники традиционного опроса ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней встрече с "Минском" Павел Седько эффектным дальним ударом поразил ворота гостей в самом начале второй половины игры. Этот гол в итоге стал единственным и принес победу дебютантам высшей лиги - 1:0. Благодаря этой виктории футболисты "Руха" набрали 7 очков и занимают сейчас 9-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

Результаты остальных матчей 5-го тура: "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь) - 2:1, "Витебск" - "Динамо" (Брест) - 1:0, "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 2:0, БАТЭ (Борисов) - " Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 1:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Смолевичи" - 1:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Городея" - 0:1.

Турнирное положение: Слуцк", "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - по 10 очков, "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь" - по 9, "Динамо" (Брест), "Славия", "Рух", БАТЭ - по 7, "Динамо" (Минск), "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забивший три гола.

В следующем туре встречаются:

24 апреля

"Смолевичи" - "Динамо" (Минск), "Неман" - "Энергетик-БГУ";

25 апреля

"Славия" - "Минск", "Городея" - БАТЭ, "Динамо" (Брест) - "Шахтер";

26 апреля

"Слуцк" - "Белшина", "Торпедо-БелАЗ" - "Рух", "Ислочь" - "Витебск".-0-