Помощник председателя Президентского спортивного клуба: турнир "Кожаный мяч" становится для юных футболистов главным стартом года

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир "Кожаный мяч" становится для юных футболистов главным стартом года. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА сегодня во время соревнований высказал помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров.

"Эти соревнования являются самыми массовыми в Беларуси. Попасть в финальную часть состязаний сложно, дети готовятся к ним очень серьезно. Для юных спортсменов данный турнир становится главным стартом года, который запоминается. Играть на стадионе национального чемпионата, где буквально на прошлой неделе ФК "Минск" выиграл у БАТЭ - это свидетельствует о том, что детям мы отдаем самое лучшее", - сказал Павел Егоров.

Также он выразил благодарность футбольному клубу "Минск", который безвозмездно второй год подряд предоставляет стадион для проведения "Кожаного мяча".

Турнир является самым массовым спортивным состязанием для подрастающего поколения. "Кожаный мяч" впервые был проведен в 1964 году, победителем всесоюзного финала стала минская команда "Чайка". После распада Советского Союза состязания юных футболистов в Беларуси были возрождены в 1997 году. В них могут участвовать только те ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

В этом году участие в соревнованиях приняли почти 33 тыс. детей более чем из 2,5 тыс. команд Беларуси.

Победители и призеры республиканского турнира по футболу "Кожаный мяч" определены в Минске Лучшие команды из всех областей Беларуси на протяжении четырех дней в трех возрастных группах у мальчиков и одной у девочек вели упорную борьбу на полях комплекса футбольного клуба "Минск".

Организаторами состязаний выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусская федерация футбола и Белорусский республиканский союз молодежи.-0-