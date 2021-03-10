"Порту" и "Боруссия" стали первыми четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми участниками четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов стали "Порту" и дортмундская "Боруссия", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После гостевого поражения от португальского "Порту" (1:2) футболисты "Ювентуса" в Турине в ответном поединке 1/8 финала победили в основное время с таким же результатом. На 19-й минуте гости открыли счет с пенальти после точного удара Сержио Оливейры, а во втором тайме хозяева сумели переломить ход поединка, и Федерико Кьеза дважды поразил ворота "Порту". В дополнительное время Сержио Оливейра забил свой второй мяч, а затем Адриен Рабьо вывел "Ювентус" вперед, но победы со счетом 3:2 туринцам не хватило - за счет двух мячей, забитых на чужом поле, дальше идет португальская дружина.

В Дортмунде "Боруссия" сыграла вничью с испанской "Севильей" - 2:2. В первом тайме хозяев вывел вперед лучший бомбардир этого сезона ЛЧ Эрлинг Холанн, а после перерыва он же забил свой второй гол. Теперь в его активе стало 10 мячей. Пропустив два мяча, гости не сдались, и свой голевой дубль оформил Юссеф Эн-Несири: на 69-й минуте он реализовал пенальти, а за минуту до финального свистка отличился второй раз. В первой встрече этих соперников футболисты немецкого клуба победили испанскую команду на ее поле с результатом 3:2.

Еще две ответные игры 1/8 финала чемпионской Лиги состоятся сегодня вечером: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Барселона" (Испания, результат первого матча - 4:1); "Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия, 2:0).

Остальные поединки за выход в четвертьфинал пройдут на следующей неделе:

16 марта

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия; результат первого матча - 2:0), "Реал" (Мадрид, Испания) - "Аталанта" (Бергамо, Италия; 1:0)

17 марта

"Челси" (Лондон, Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания; 1:0), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Лацио" (Рим, Италия; 4:1).