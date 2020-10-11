Португальский велогонщик Рубен Геррейру выиграл девятый этап "Джиро д'Италия-2020".

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальский велогонщик Рубен Геррейру из команды EF Pro Cycling выиграл девятый этап "Джиро д'Италия-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Горный этап протяженностью 208 км победитель проехал за 5 часов 41 мин. 20 сек. Финишировавший вторым испанец Жонатан Кастровьехо из INEOS уступил ему восемь секунд. Третье место у датчанина Миккела Берга из UAE Team Emirates, который завершил гонку через 58 сек. после гонщика из Португалии.

Обладателем розовой майки лидера по прежнему является португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step – 35 часов 35 мин. 50 сек. на вторую позицию в генеральной классификации вышел гонщик Sunweb Вилько Кельдерман из Нидерландов, который уступает лидеру 30 секунд. Третье место занимает испанец Пелло Бильбао из Bahrain-McLaren. Его отставание от Жоао Алмейды составляет 39 секунд. В понедельник, 12 октября на Гранд-туре день отдыха. Возобновится веломногодневка 13 октября этапом Ланчано - Торторето Лидо, протяженность которого составляет 177 км.-0-