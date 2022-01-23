Португальцы одержали вторую победу на ЧЕ по мини-футболу

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах начались поединки второго тура предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В группе А действующие чемпионы континента португальцы одержали вторую победу подряд, разгромив хозяев турнира голландцев со счетом 4:1. В первом туре португальская дружина была сильнее сербов - 4:2. Сборная Украины после стартового поражения от Нидерландов (2:3) не оставила шансов на успех команде Сербии - 6:1.
В других квартетах прошли встречи стартового тура:
В - Казахстан - Словения - 4:4, Финляндия - Италия - 3:3.
С - Россия - Словакия - 7:1, Хорватия - Польша - 3:1.
D - Грузия - Азербайджан - 3:2, Испания - Босния и Герцеговина - 5:1.
Предварительный этап 12-го чемпионата Европы по мини-футболу завершится в Амстердаме и Гронингене 29 января. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов.
На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Больше всех чемпионом Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-