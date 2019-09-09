Португальцы победили россиян и выиграли Евролигу по пляжному футболу

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Португалии по пляжному футболу стала победителем Евролиги, обыграв в решающем поединке за золото россиян со счетом 4:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В главном матче суперфинала в португальском Фигейра-да-Фош хозяева проиграли первый период 0:2. Однако российские "пляжники" не смогли удержать свое преимущество и затем пропустили четыре мяча. Для команды Португалии это шестой чемпионский титул, по пять раз Евролигу выигрывали испанцы и россияне. Обладателем бронзовых наград Евролиги-2019 стала команда Испании, победившая в матче за третье место итальянцев - 4:1.

Лучшим игроком Евролиги признан португалец Сантос Джордан, вратарем - россиянин Максим Чужков. В бомбардирской гонке победил турок Кескин Чем, забивший за сезон 13 мячей.

Сборная Беларуси второй год подряд заняла пятое место, вырвав победу у соперников из Турции со счетом 5:4. На групповом этапе подопечные Николаса Альварадо переиграли россиян и швейцарцев, но уступили испанцам, заняв третье место в квартете В. В нынешнем сезоне белорусы были седьмыми на II Европейских играх в Минске, а затем в Москве успешно выступили в отборочном турнире чемпионата мира, впервые завоевав путевку в финальную стадию. Жеребьевка группового этапа планетарного первенства состоится 13 сентября в парагвайском Асунсьоне. Там же с 21 ноября по 1 декабря пройдут матчи чемпионата мира, в котором примут участие 16 лучших команд со всех континентов.-0-