Португальцы победили венгров в стартовом поединке группы F на ЧЕ по футболу

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Европы футболисты Португалии с трудом обыграли команду Венгрии со счетом 3:0 в стартовом поединке Евро-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА. Первый матч предварительной группы F, состоявшийся на переполненной "Пушкаш-Арене" в Будапеште, хозяевам пришлось провести в обороне. Лишь изредка венграм удавались контратаки, а в основном условия диктовали португальцы. Однако только в конце встречи им удалось добиться успеха. На 84-й минуте Рафаэль Геррейро открыл счет, через две минуты лидер португальской сборной Криштиану Роналду реализовал пенальти, а в компенсированное время он же установил окончательный результат - 3:0. Позже в этой группе чемпионы мира футболисты Франции встретятся в Мюнхене со сборной Германии. Результаты матчей первого тура в других группах: А: Италия - Турция - 3:0, Уэльс - Швейцария - 1:1; В: Бельгия - Россия - 3:0, Финляндия - Дания - 1:0; С: Нидерланды - Украина - 3:2, Австрия - Северная Македония - 3:1; D: Англия - Хорватия - 1:0, Шотландия - Чехия - 0:2; Е: Словакия - Польша - 2:1, Испания - Швеция - 0:0. После завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими. Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!