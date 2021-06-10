Португальцы разгромили израильтян перед стартом футбольного чемпионата Европы

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Португалии одержали крупную победу над израильтянами в последнем контрольном поединке перед стартом чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Лиссабоне действующие чемпионы Европы провели очень мощно, забив в каждом тайме по два мяча. На 42-й минуте встречи счет открыл Бруну Фернандеш, а перед самым перерывом отличился лидер португальской команды Криштиану Роналду. В конце второй половины игры Жоау Конселу забил третий мяч, а в компенсированное время Бруну Фернандеш подвел итог - 4:0.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня на римском "Стадио Олимпико" встречей сборных Италии и Турции. Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному - у сборных СССР, Италии, Нидерландов, Чехословакии, Дании и Греции.-0-