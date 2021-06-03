Португальцы стали первыми финалистами молодежного чемпионата Европы

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым финалистом молодежного чемпионата Европы (U-21) по футболу стала сборная Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в словенском Мариборе португальцы одолели команду Испании с минимальным перевесом в счете - 1:0. На 80-й минуте встречи защитник испанцев Хорхе Куэнка срезал мяч в свои ворота.
Соперник португальцев определится сегодня поздно вечером в венгерском Секешфехерваре после второго полуфинального поединка между командами Нидерландов и Германии.
Финальный поединок за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня в словенской Любляне.
На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии с результатом 2:1.-0-