Посещаемость матчей чемпионата Беларуси по хоккею в нынешнем сезоне выросла на 25%

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещаемость матчей хоккейного чемпионата Беларуси по итогам сезона 2019/2020 выросла на 25%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Согласно подсчетам, в среднем на матчах турнира присутствовало 835 человек. В прошлом соревновательном году эта цифра достигала 670. Наиболее успешно привлекали болельщиков новополоцкий "Химик", "Гомель" и "Брест". Прирост публики на матчи этих коллективов составил 90%, 85% и 83% соответственно. Самыми посещаемыми в прошедшем сезоне стали матчи клубов "Гомель" с 1675 зрителями в среднем за игру, оршанский "Локомотив" (1577) и "Могилев" (1488).

В финальной серии нынешнего сезона "Юность" переиграла "Шахтер" из Солигорска с результатом 4:1, завоевав свое девятое золото чемпионата Беларуси. На один титул меньше у "Немана", четыре раза первым был минский "Тивали", по два раза чемпионами становились минский "Керамин" и новополоцкий "Химик", по разу - минское "Динамо", жлобинский "Металлург", солигорский "Шахтер" и "Гомель".-0-