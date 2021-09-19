После первого дня матча Кубка Дэвиса Аргентина - Беларусь ничья - 1:1

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого дня матча Кубка Дэвиса, который проходит на открытых грунтовых кортах Буэнос-Айреса, между теннисистами Аргентины и Беларуси счет равный - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом субботнем поединке белорус Даниил Остапенков, еще не имеющий очков в рейтинге АТР, сумел сенсационно победить в двух партиях 15-ю ракетку планеты Диего Шварцмана - 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Во втором одиночном поединке аргентинец Гвидо Пелья (82-й номер мирового рейтинга) обыграл в двух партиях белорусского теннисиста Эрика Арутюняна (без рейтинга) - 6:1, 6:2. Игра длилась 1 час 12 минут.

Сегодня в парном матче белорусы Александр Згировский и Мартин Борисюк встретятся с аргентинским дуэтом Орасио Себальос / Максимо Гонсалес. Затем Эрик Арутюнян сыграет с Диего Шварцманом, а в последнем поединке соперником Даниила Остапенкова будет Гвидо Пелья.

Ранее команды Беларуси и Аргентины дважды встречались в матчах Кубка Дэвиса: в 2001 году в Кордове южноамериканцы выиграли 5:0, а в 2004-м в четвертьфинале белорусы взяли реванш с таким же сухим счетом. Тогдашний выход в полуфинал стал лучшим результатом белорусских теннисистов за всю историю выступлений.

Сборная Беларуси дебютировала в Кубке Дэвиса в 1994 году. С тех пор команда провела 64 матча, победив в 36 из них. Максим Мирный и Владимир Волчков выиграли по 24 одиночных поединка, а в паре они побеждали в 19 играх. Аргентина играет в этих соревнованиях почти век - с 1923 года, она завоевала чемпионский титул в 2016 году.

В прошлом розыгрыше, состоявшемся в 2019 году, триумфатором в шестой раз в истории стала сборная Испании, победившая в решающем матче канадских теннисистов. Больше всех Кубок Дэвиса завоевывали представители США, у которых 32 титула, 28 раз первыми становились австралийцы, по 10 раз чемпионами были команды Великобритании и Франции.-0-