Потери белорусского спорта после допинговых скандалов не только имиджевые - директор НАДА

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери белорусского спорта после допинговых скандалов касаются не только имиджа страны, заявил сегодня на международном антидопинговом семинаре директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это еще и потеря государственных средств, затраченных на подготовку атлетов. Если у нас есть хоть один случай дисквалификации спортсменов за допинг, стоит об этом говорить. Пока у нас не будет сухих цифр, важно проводить подобные семинары", - отметил глава ведомства.

Говоря о тестировании белорусских атлетов в преддверии Игр-2020, Денис Мужжухин добавил: "Мы будем следовать рекомендациям международных антидопинговых структур, чтобы показать - наши спортсмены чисты и не стоит предъявлять к ним претензии. Проводимое тестирование наглядно показывает, что с нашей командой все в порядке".

Участники международного семинара обсуждают инновации и передовые практики в области антидопингового образования, исследования ситуации за рубежом и другие актуальные вопросы борьбы с допингом. Организаторы мероприятия - Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет и Национальное антидопинговое агентство.-0-