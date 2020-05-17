Повторные матчи 1/8 финала пройдут на чемпионате Беларуси по мини-футболу

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня после повторных поединков 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу станут известны все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Две встречи состоятся в Минске. Столичный клуб "Охрана-Динамо" попытается взять реванш у гродненского "УВД-Динамо", которому 14 мая проиграл на выезде с крупным счетом 0:4. Минский "Дорожник" встретится со спортсменами "Щучина". В их первой встрече минчане взяли верх с результатом 7:4.

"Борисов-900" в домашней игре с минским "Динамо-БНТУ" намерен удержать преимущество, добытое в гостевой игре (2:1). В Жлобине светлогорский ЦКК сыграет с "Минском", которому до этого проиграл со счетом 1:5.

Победители матчей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими с первого по четвертое места в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), "Витэн" (Орша), "Столица" (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства проходят без зрителей.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-