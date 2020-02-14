Председателем Белорусской федерации таэквондо избран Вячеслав Бержец

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации таэквондо стал Вячеслав Бержец. Такое решение принято на заседании внеочередной отчетно-выборной конференции общественного объединения, которая прошла 13 февраля в штаб-квартире НОК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Вячеслав Бержец являлся руководителем общественного объединения "Белорусская лига таэквондо", которое показывает положительную динамику спортивных результатов по таэквондо ITF на протяжении последних 10 лет. Под его непосредственным руководством в Минске проведены знаковые спортивные мероприятия международного уровня, такие как чемпионаты мира и Европы по таэквондо ITF среди юниоров, ветеранов, мужчин и женщин, седьмые игры боевых искусств и ряд других.

На конференции были заслушаны отчеты о работе председателя Бориса Нагорного и контрольно-ревизионной комиссии БФТ. Одновременно с избранием нового председателя организации обновлены составы коллегиальных органов: президиума и контрольно-ревизионной комиссии. Также внесены изменения в устав БФТ.

В работе отчетно-выборной конференции принимали участие заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок, председатель попечительского совета БФТ, председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, члены президиума БФТ.-0-