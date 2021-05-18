Председателем комиссии спортсменов НОК Беларуси избран Александр Богданович

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире НОК Беларуси состоялось первое заседание нового состава комиссии спортсменов, на котором рассматривался вопрос избрания председателя, его заместителя и секретаря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Главой комиссии атлетов избран Александр Богданович, его заместителем - Михаил Грабовский. Секретарем комиссии стала Екатерина Галкина.

Фото НОК Беларуси

Также на заседании обсуждались организационные вопросы дальнейшей деятельности.

Новый состав комиссии был избран в апреле, во время работы первого Национального форума атлетов.

Комиссия спортсменов НОК Беларуси - общественный, коллегиальный, рекомендательный орган при НОК, создается и действует в соответствии с уставом организации.

Основная задача комиссии - предлагать приоритетные направления уставной деятельности НОК в области всемерной поддержки белорусских спортсменов, в том числе их социального обеспечения. Комиссия поддерживает тех, кто завершил карьеру в спорте высших достижений; привлекает атлетов в различные организации; содействует их трудоустройству.

Комиссия по поддержке спортсменов взаимодействует с комиссиями спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), а также республиканскими федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта; содействует запрещению допинговых средств и (или) методов в спорте, а также любых форм дискриминации и насилия в спорте.-0-