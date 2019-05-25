Представитель Беларуси избрана в исполком ФИБА-Европа

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Генеральной ассамблее Международной федерации баскетбола (FIBA) в Европе, которая прошла в Мюнхене, состоялись выборы руководящих органов организации. Генеральный секретарь и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина избрана в состав исполкома ФИБА-Европа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

На 23 места претендовали 38 кандидатов, Беларусь получила 36 голосов. В состав исполкома вошли 23 представителя национальных федераций. Во время выборов переизбраны на новый срок президент ФИБА-Европа Тургай Демирель (Турция), казначей организации Карл Таллер (Австрия).

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"Безусловно, произошло историческое событие для нашего баскетбола. Это высокая оценка того внимания, которое уделяется со стороны руководства страны развитию спорта в Беларуси, - подчеркнул председатель БФБ Максим Рыженков. - На Олимпийском собрании Президентом Беларуси, руководителем НОК Александром Лукашенко поставлена задача расширить присутствие белорусов в исполнительных органах международных спортивных организаций. Избрание Анастасии Марининой в исполком позволит более системно работать над привлечением в Беларусь соревнований высокого уровня, усилить уровень защиты национальных атлетов на турнирах, обозначить участие нашего государства в развитии данного спорта на международной арене. Подобные назначения, безусловно, способствуют и укреплению международного имиджа страны. За последние годы для развития баскетбола в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше. На II Европейских играх в Минск приедут руководители ФИБА-Европа и национальных федераций, и наша задача провести турнир по баскетболу 3х3 на достойном организационном уровне".

Как отметили в федерации баскетбола, Беларусь впервые будет представлена в исполнительных органах ФИБА-Европа.-0-